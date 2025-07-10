KİEF Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “Aynı yazıları ile ilgili burada açılan davalardan beraat eden gazetecinin Türkiye’de mahkum edilmesi, Türkiye’deki yargının düşünce ve ifade özgürlüğünü hazmedemediğini göstermektedir. Kıbrıslı Türklerin demokratik, laik hoşgörülü kimliğini kabul etmeyenlere, korkutarak susturmaya çalışanlara karşı tek yumruk halinde mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Bengihan, ifade özgürlüğünün ellerinden alınmasına ve özgür basının susturulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.