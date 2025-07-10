Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre kamp “Devrimci Laiklik Bilimle Gelecek” temasıyla 31 Temmuz Perşembe- 3 Ağustos Pazar tarihleri arasında, Limnidi'deki Dillirga Piknik Alanı’nda, çadır kampı şeklinde yapılacak. Kampa başvuru için 18.00-20.00 saatleri arasında, Baraka Kültür Merkezi'nde kayıt formu doldurulması ve ödeme yapılması gerekiyor.

Katılımcıların kendi araçları ve çadırları ile katılacağı kampta, kültür-sanat etkinlikleri, bilim üzerine söyleşiler, eğlenceli ve eğitici atölyeler, gençlik ve çocuk aktiviteleri, müzik dinletileri yer alacak. 18 yaşından küçükler kampa aileleri ile birlikte katılabilecek. Detaylı programın yakında açıklanacağı kampın ücreti ise 3 gün kahvaltı ve akşam yemeği dahil 3 bin 600 TL olacak.

-Kampta plastik kullanılmayacak

Kamp etkinliklerine ilgi duyan, Baraka Kültür Merkezi'nin kolektiviteye saygı ve katılım temelli etik değerlerine sahip çıkan herkesin katılabileceği kampta plastik kullanılmayacak.

Açıklamada, “Kampımıza tek kullanımlık plastik ve pet şişe getirilmemesi ve minimum çöp çıkarılması önemle rica olunur. Termos, yeniden kullanılabilir tabak ve bardaklar ve bez çantalar getiriniz. Kampımızda 'en az plastik kullanımı ve en az atık' ödülü de verilecek." denildi.