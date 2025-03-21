Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, KTOEÖS yönetimi ve Gökçebel, öğretmenlere, öğrencilere ve öğrencinin eğitim hakkına saygılı olmaya davet edildi.

Öğretmenler odasının, öğretmenlerin dinlenme ve özgürce çalışma yeri olduğu ifade edilen açıklamada, herhangi bir sebep ve sıfatla, okul öğretmenlerinin, öğretmenler odasından çıkartılmak istenmesinin kimsenin “hakkı ve haddi” olmadığı belirtildi.

Açıklamada, KIBTES’in, kendi düşüncesinden olmayanları ayrıştıran antidemokratik anlayışların her türlüsünü reddettiği de kaydedildi.