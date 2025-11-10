BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, İki Toplumlu Gençlik Komitesi üyeleriyle Amman’da gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin kendi kaleminden bir yazı yayımladı.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gazete için kaleme aldığı makalesine yer verdi.

Holguin makalesinde, İki Toplumlu Gençlik Komitesi üyeleriyle Amman’da gerçekleştirdiği toplantıya değinerek, komite üyesi gençlerin hepsinin çalışıyor olmalarına karşın iş çıkışlarında komite toplantılarına katıldıklarını, kurulalı kısa süre olmasına karşın komitenin 20 toplantı gerçekleştirdiğini, bunun da gençlerin taahhüt düzeylerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Holguin, Amman’daki toplantının dostane, yapıcı ve iyi fikirlerle dolu geçtiğini, toplantılar sonrasında ise, ileride görüşülmeye devam edilecek bazı konuların belirlendiğini belirtirken, toplantılara aktif katılımı sonrasında ise, daha önce de ada insanıyla gerçekleştirdiği temaslarda da edindiği; “Kıbrıs’ta umudun inşa edilebileceği ve yeşerebileceği inancını doğruladığını” vurguladı.