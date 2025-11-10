Birleşmiş Milletler, Kıbrıs sorununda ilerleme umuyor ve çözüm çabalarına kararlılıkla bağlı olduğunu açıkladı.

BM Barış Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, dün Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na verdiği demeçte şunları söyledi:

“Kesinlikle ilerleme umuyoruz. Ancak söyleyebileceğim, BM’nin en üst düzeylerinden gelen çok güçlü bir bağlılık olduğudur; bu, Genel Sekreter Antonio Guterres’in göreve başladığı ilk günden beri böyle. Kıbrıs meselesi onun önceliği.”

Lacroix, Kıbrıs sorununun ayrıca BM özel temsilcisi Maria Angela Holguin ve adadaki özel temsilci Khassim Diagne için de öncelikli bir konu olduğunu ekledi.

“Şunu söyleyebilirim ki, ilerlemeyi teşvik etmek için çok güçlü bir bağlılık ve irade var. Nihayetinde bu, taraflara bağlı. Görüşülen pek çok konu var. Bunların bazıları güven artırıcı önlemleri içeriyor ve bunlar kritik öneme sahip.”

Lacroix, BM’nin hem bu potansiyel güven artırıcı önlemler hem de bu ilerlemenin daha geniş kapsamda önemli adımlara yol açabileceği konusunda ilerleme umduğunu belirtti.