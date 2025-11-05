Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğiyle ve Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplumun Eylemi IX” hibe programı desteğiyle hayata geçirdiği yeni projesiyle, biyolojik çeşitliliğin ve doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yazılı açıklama yapan proje yöneticisi Feriha Tel, “Yeşil ile Dayanışma: Kıbrıs’ta Çevre Hakları Mücadelesi” adlı projesinin 18 ay süreceğini ve Ocak 2027’de tamamlanacağını kaydetti.

Tel, projenin çevre haklarını savunmak, çevresel adaleti güçlendirmek, çevre hukukunda yasal boşlukları analiz ederek daha etkin çevre mevzuatının hazırlanması için zemin hazırlamak, sivil toplum örgütleri ile hukukçular arasında bilgi paylaşımı ve stratejik iş birliğini artırmak üzere üç temel hedef etrafında şekillendiğini belirtti.

Proje kapsamında sivil toplum örgütlerinin çevre davalarında daha etkin rol alabilmesi için kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenleneceğini belirten Tel, hukukçulara çevre hukuku konusunda uzmanlık kazandırılacağını ve ortak bir çevre hukuku bilgi rehberinin oluşturulacağını ifade etti.

“Yeşil Barış Hareketi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği, projeyle birlikte çevre hukuku alanında ortak bir hareket alanı oluşturmayı, çevre davalarında dayanışmayı güçlendirmeyi ve çevre hakkının savunulmasında toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.” diyen Tel, Yeşil Barış Hareketi’nin çevre hakkını savunmadaki uzun yıllara dayanan deneyimini hukuki dayanışma ve çevresel adalet ilkeleriyle buluşturduğunu kaydetti.

Yerel yasaların eksikliklerine rağmen doğayı korumak için ellerindeki en etkili savunma hattının hukuk olduğunun bilincinde olduklarını belirten Tel, bu projenin doğayı, hukukun gücüyle koruma kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.