Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Dış Basın Birliği’nin davetlisi olarak KKTC’yi ziyaret eden Ahmet Durmuş başkanlığındaki Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) heyetini kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Beniz Kaymak, Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz ve birlik üyeleri yer aldı. Bakanı Ertuğruloğlu, konuk gazetecileri Kıbrıs konusundaki durum hakkında bilgilendirdi, sorularını yanıtladı.



Bir soruya karşılık, “Avrupa Birliği’nin Kıbrıs politikasında değişim olanağı görmediğini” ifade eden Ertuğruloğlu, “AB oy birliği ile karar alan bir birliktir. AB, Kıbrıs’ta yaptığı hatayı düzeltme kapasitesini kaybetmiştir. Çünkü düzeltebilmesi için oy birliği ile bir karar alması gerekir. Kıbrıs Türkü’nün mutlu olacağı bir karar alabilmesi de mümkün değil, çünkü Rum-Yunan vetosuna takılacaktır. Dolayısıyla Avrupa Birliği yaptığı hatayı düzeltme kapasitesini kaybetmiştir. Bizim için AB bir Rum örgütünden farklı bir örgüt değil” diye konuştu.



İki devletli çözüm konusundaki sorular üzerine Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Şu andaki durum çözümdür; Kıbrıs’ta iki devlet var, iki ayrı millet var, iki ayrı halk var, iki ayrı demokrasi var, iki ayrı egemenlik var” dedi.



Tanınmanın zaman alacağını ve gerçekleşmesinden hiçbir kuşkusunun olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, “Dünya bir değişim sürecindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözleri çok anlamlıdır, dünya değişim sürecindedir ve yeni bir şekle bürünecektir ve bu yeni düzende de KKTC hak ettiği yeri mutlaka alacaktır” ifadesini kullandı.



Bakan Ertuğruloğlu, “KKTC’nin tanınmasının zaman alacağını ama kaçınılmaz olduğunu” vurgulayarak, “Belki ben göremem ama bu devlet elbet tanınacak. Türk devleti sabırlıdır” dedi.