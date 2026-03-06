Girne Belediyesi, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi ve Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen Girne Bandabulya Projesi, bugün Girne Bandabulya’da düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Girne Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen tanıtım etkinliğine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi ve Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kentin tarihsel hafızasında önemli bir yere sahip olan Bandabulya'nın, bu projeyle üretimin, dayanışmanın ve kadın emeğinin görünür kılındığı, yaşayan bir sosyal ve ekonomik merkez olarak yeniden hayat bulacağı ifade edilen açıklamaya göre, projenin yerel üretimi destekleyen, kadın girişimciliğini güçlendiren ve kentin kültürel dokusunu koruyarak geleceğe taşıyan sürdürülebilir bir model oluşturması hedefleniyor.

-Şenkul: “Bandabulya yeniden kent yaşamının parçası olacak”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşmasında, çocukluk ve gençliğinin Girne’nin merkezinde geçtiğini belirterek, Bandabulya ve Girne şehir merkezinin kültürel ve sosyal önemine dikkat çekti. Zamanla kent insanının şehir merkezinden ve Bandabulya gibi alanlardan uzaklaştığını ifade eden Şenkul, kentin kültürel yaşamında önemli yer tutan bu yapıların canlı tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirecek projelerde turistlerden önce yerel halkın odakta olması gerektiğini belirten Şenkul, yerel halkın sahiplendiği projelerin turistlerin de ilgisini çekeceğini ifade etti. Girişimci ve emekçi kadınların bir araya gelerek oluşturduğu sinerjinin büyük değer taşıdığını dile getiren Şenkul, projenin sürdürülebilirliğinin toplumun desteğiyle mümkün olacağını kaydetti.

Girne Belediyesi olarak Bandabulya Projesi’ne her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten Şenkul, Bandabulya Girne’nin bölgeye yeni bir canlılık kazandıracağına inandıklarını söyledi. Şenkul ayrıca belediyenin son üç yılda yürüttüğü çalışmalarla Girne’nin yeniden ilgi gören bir kent haline geldiğini belirterek “Girne Yat Limanı” ve “Kordonboyu” projelerinin tamamlanmasının ardından limanın arka sokakları ile Atatürk ve Ziya Rızkı Caddelerinde yapılacak düzenlemelerle eski kent merkezinin yeniden cazibe merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

-Kavuklu: “Bandabulya kentin belleğidir”

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise konuşmasında, Bandabulya’nın 1974 sonrasında Girne’nin sosyal ve kültürel yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bandabulya’nın kent belleğini, kültürünü ve güven duygusunu temsil ettiğini belirten Kavuklu, yaşanan savaş ve göçlerin ardından bu mekânın kent insanı için güvenin sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

GİKAD’ın beş yıl önce kadınların ekonomik faaliyetlerde, bilimde, sanatta, sporda ve aile yaşamında yönlendirici olmalarını desteklemek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Kavuklu, her 8 Mart’ta bu hedefler doğrultusunda sosyal etki yaratacak projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Bandabulya Projesi’nin yoğun ve özverili bir çalışmayla hayata geçtiğini belirten Kavuklu, her iki kooperatife güvenerek Bandabulya’yı emanet eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ve projeye katkı koyan herkese teşekkür etti. Projenin açılışıyla birlikte 2 binin üzerinde kişiye dokunarak önemli bir sosyal etki yaratılmasının beklendiğini ifade eden Kavuklu, vatandaşlara Bandabulya’ya sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

-Kişi: “Bandabulya kadın dayanışmasının bir örneği olacak”

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi, konuşmasına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı ve Ortadoğu’da yaşanan savaşların yarattığı üzüntüye değindi. Toplumların yaşadıkları coğrafyaların kaderlerini etkilediğini ancak tüm olumsuzluklara rağmen Kıbrıs Türk toplumunun üretmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kişi, üç yıl önce kurulan Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Kişi, Girne Belediyesi ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilecek Bandabulya Girne Projesi’nin kadınlara üretim ve pazarlama alanında fırsatlar sunmayı, kooperatifçiliği güçlendirmeyi ve Kıbrıs kültürünü yansıtan bir pazar alanı oluşturmayı amaçladığını ifade etti. Bandabulya’nın yakın zamanda açılışının gerçekleşeceğini belirten Kişi, projenin turizme, ekonomiye, sosyal ve kültürel yaşama önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

-Öztürk: “Bandabulya, Kıbrıs Türk mutfağını yansıtan bir gastronomi evine dönüşecek”

Proje Koordinatörü Niyal Öztürk konuşmasında, projenin genel amacının Bandabulya’nın, Kıbrıs Türk kültürü ve mutfağını yansıtan bir gastronomi evine dönüştürülerek sürdürülebilir şekilde canlandırılması ve bölgenin turistik ile ekonomik gelişimine katkı sağlanması olduğunu belirtti. Öztürk, bu kapsamda Kıbrıs’ta ilk gastronomi evinin açılması, kültürel mirası yansıtan yiyecek ve içeceklerin sunulması, kadın emeğinin görünür kılınması, kalite standartlarının geliştirilmesi ve mekânın bir cazibe merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Projenin turistler, yerel halk, Kıbrıs’ta yaşayan yabancılar, kooperatif üyeleri, üreticiler, sivil toplum örgütleri ve bölge esnafı gibi geniş bir hedef kitleye hitap edeceğini ifade eden Öztürk, Bandabulya’nın endüstriyel mutfak ve yiyecek servis alanı, içecek servis alanı, dayanıklı ürünler için satış bölümü, toplantı odası, idari bölüm ve etkinlik alanlarından oluşacağını kaydetti.

Gastronomi mutfağında geleneksel tariflerin inovatif sunumlarla buluşturulacağını belirten Öztürk, burada Kıbrıs mutfağına özgü yiyecek ve içeceklerin sunulacağını, ürün satış alanında ise kooperatif üyelerinin ürettiği geleneksel gıda ürünleri ve el işlerinin sergilenerek satışa sunulacağını dile getirdi.

Öztürk ayrıca, mekânın cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla gastronomi mutfağında tadım etkinlikleri düzenlenmesi ve organik pazar kurulması gibi faaliyetlerin planlandığını ifade etti.

Projenin, yılda yaklaşık 50 bin ziyaretçi çekmesinin öngörüldüğünü belirten Öztürk, Bandabulya Girne’nin turizm ve ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söyledi.