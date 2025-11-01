Kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Rum sayısındaki düşüş sürerken, Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısındaki hızlı artış devam ediyor.

2025’in Ocak-Ağustos periyodunda Kuzey ile Güney arasındaki dokuz kapı oldukça yoğun günler yaşadı; bu sürede Kuzey Kıbrıs’a yapılan toplam giriş sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 1.18 düşüşle 5 milyon 144 bin 332 düzeyinde açıklandı. 2024’teki giriş sayısı 5 milyon 205 bin 706 idi.

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nden sağladığı verilere göre, sekiz aylık dönemde yapılan girişlerin 2 milyon 156 bin 025’i Kıbrıslı Türkler; 1 milyon 677 bin 680’i de Kıbrıslı Rumlar tarafından gerçekleştirildi. Geriye kalan 1 milyon 310 bin 627 giriş ise Üçüncü ülkelerden gelenlere ait.

Veriler, Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’ girişlerindeki düşüşün hızlanarak sürdüğünü; buna karşın Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’a geçişlerinin benzer hızla arttığını gösteriyor.

Kıbrıslı Türklerin Ocak-Ağustos döneminde Güney’e geçiş sayısı yüzde 14.12 oranında artışla 2 milyon 158 bini geçti. Bu artış oranı Kıbrıslı Rumların yüzde 14.75 oranındaki düşüş sayısıyla neredeyse aynı. Sekiz aylık sürede Kıbrıslı Rumların geçiş trafiğinde 291 bin 350 düzeyinde bir azalış söz konusu.