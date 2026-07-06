Güney Kıbrıs'ın eğlence bölgesi Ayia Napa’da 47 yaşında bir Kıbrıslı Türk, dün sabah saat 06.00'da ağır şekilde darp edilmiş olarak bulundu. Lefkoşa Genel Hastanesi'ne kaldırılan Kıbrıslı Türk entübe edildi.

Rum basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 06.00 sıralarında Ayias Mavris Caddesi’nde ağır yaralı halde bulunan Kıbrıs Türkün ağır yaralandığı aktarıldı. Yaralının, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve entübe edildiği ifade edilen haberlerde, doktorların yaralının sağlık durumunu "ciddi ancak stabil" olarak değerlendirdiği bildirildi. Haberlerde, olayın bir nefret suçu olup olmadığının titizlikle araştırılması gerektiği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 47 yaşındaki bir vatandaşın Güney Kıbrıs’ta Ayi Napa’da bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dün sabah erken saatlerde, Ayia Napa'da, 47 yaşındaki bir KKTC yurttaşının henüz kimlikleri tespit edilememiş bir grup saldırganın saldırısına uğradığını ve yaralandığını, söz konusu yurttaşın Güney’de, hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

Erhürman, “Olayla ilgili haber alınır alınmaz Cumhurbaşkanlığımız ve iki toplumlu teknik komitenin Kıbrıslı Türk üyesi aileyle ve Güney’de ve Kuzey’de ilgililerle temas kurmuş, Polis Genel Müdürlüğümüz de harekete geçmiştir. Hem yaralı yurttaşımızın durumunu, hem de olayla ilgili hukuki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeni bilgiler elde edildikçe halkımız bilgilendirilecektir.Yaralı yurttaşımıza ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.” ifadelerini kullandı.

ÜSTEL

Öte yandan Başbakan Üstel de olayla ilgili açıklama yaptı. Üstel'in açıklaması şöyle:

"Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum.

Hayati tehlikesi devam eden vatandaşımıza acil şifalar diliyor, ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir insanın sokak ortasında böylesine acımasız bir saldırıya uğraması asla kabul edilemez. Eğer bu saldırının arkasında etnik nefret veya Kıbrıslı Türk kimliğine yönelik bir düşmanlık bulunuyorsa, bu yalnızca bireysel bir suç değil; toplumsal barışı, birlikte yaşama iradesini ve insanlık değerlerini hedef alan çok ciddi bir nefret suçudur.

Rum makamlarından beklentimiz; saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkarılması, olayın tüm yönleriyle şeffaf ve etkin bir şekilde aydınlatılması ve hiçbir şekilde örtbas edilmemesidir.

Hükümetimiz, Polis Genel Müdürlüğümüz ve ilgili tüm kurumlarımız gelişmeleri anbean takip etmekte, gerekli diplomatik ve hukuki girişimleri kararlılıkla sürdürmektedir. Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir. Kıbrıslı Türklere yönelik hiçbir saldırıyı sıradanlaştırmayacağız. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden her girişimin karşısında devletimizi bulacak; sorumluların hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi için gereken her adımın atılmasını kararlılıkla takip edeceğiz."