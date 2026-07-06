Fileleftheros “Milyonerler İçin Önde Gelen Destinasyon” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın ilgili raporda 73,5 puan ile dünya çapında 4’üncü olduğunu, Avrupa’da da yapısal nitelikleri temelinde varlıklı kişi ya da yatırımcıların uzun vadeli yerleşme ülkesi olarak toplamda en yüksek puanı aldığını yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın bu başarısının “esnek ikamet yasaları, uygun vergi rejimi ve yatırım çevresi, yeni şirket kurulması prosedürlerinin kolaylığı, istikrarlı hukuk sistemi, mülkün korunması, yüksek yaşam standardı, uygun iklim, Avrupa Orta Doğu ve Afrika ile ulaşım bağlantılarının iyi olması ve AB üyesi ülke olarak sağladığı güvenlikten” kaynaklandığı belirtildi.