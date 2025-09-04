Rum polisi, 29 yaşındaki adı açıklanmayan Kıbrıslı Türkü, 10 yıl önce Ay. Napa’da meydana gelen bir minimarket soygunu ile ilgisi olduğu gerekçesiyle dün gece gözaltına aldı.

Riknews ve CyprusMail’in haberine göre, Kıbrıslı Türk dün gece 22.30 sularında Derinya Kara Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek isterken, hakkında tutuklama emri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ay Napa’daki soygunun 24 Nisan 2015’te saat 17.00 sularında meydana geldiği, markete giren üç kişiden ikisinin 45 yaşındaki market sahibini bıçakla tehdit ederken üçüncü kişinin kasadaki paraları aldığı belirtildi.