Mülkiyet meseleleriyle ilgili Güney Kıbrıs’a kişisel verileri paylaşmakla suçlanan avukat Murat Metin Hakkı, havalimanından ülkeye giriş yaparken tutuklandı. Hakkı’nın, 19 Temmuz’da tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un yargı süreciyle bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Hakkı’nın, başından beri 5 Kıbrıslı Rum ile bağlantılı olduğu ve söz konusu kişilerin tutuklanması sırasında yurtdışına çıktığı, o tarihten bu yana adaya dönmediği öğrenildi.

Kişisel verileri paylaşmakla itham edilen Hakkı, yaklaşık 1,5 aydır KKTC dışında bulunmasının ardından adaya döner dönmez tutuklandı.

Avukat Hakkı, "Güney Kıbrıs'taki mahkemelere Kıbrıslı Türkler aleyhine bilgi ve belge taşıyan" beş Rum'a talimatları veren kişi olarak aranıyordu. İddiaya göre, Hakkı, Güney mahkemelerinde Kıbrıslı Türklerin emlak davalarında yargılanması için Kıbrıslı Rumlarla işbirliği yapıyor.

Konuyla ilgili Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan eski kıdemli Yargıç Tacan Reynar, “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” iddiasıyla tutuklu bulunan beş Kıbrıslı Rum’un avukatı Murat Metin Hakkı’nın İskele polisi tarafından tutuklandığını duyurdu.

Reynar, yargı tarafından siyasileştirilen davanın avukatı Hakkı’nın İskele polisi tarafından tutuklandığını belirtti.

Reynar, söz konusu kararı kınadığına vurgu yaparak, “Mesleğimize karşı yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) Başkanı Hasan Esendağlı, Avukat Murat Metin Hakkı’nın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Esendağlı, edindikleri kesin bilginin, Hakkı hakkında mahkeme tarafından verilmiş bir tutuklama kararı olduğu yönünde olduğunu belirtti. Tutukluluk kararının gerekçesi ve gerekliliğinin izaha muhtaç olduğuna dikkat çeken Esendağlı, şu soruları gündeme taşıdı:

“Bir avukatın ülkeye girişte derdest edilmesi ve ofisine yönelik arama kararı verilmesi ile ilgili mahkeme hangi olgu ve delillerle ikna edilmiştir? Bu sorunun cevabını bulmamız, kişisel hak ve özgürlükler ile avukatlık mesleğinin yasal imtiyazlarına yönelik bir ihlalin olup olmadığını ve varsa bunun sorumluluğunun kimde olduğunu tespit etmek açısından önemlidir.”

KTBB Başkanı, konunun polis ve mahkeme nezdinde takipçisi olacaklarını vurgulayarak, kamuoyunun da gerekli şekilde bilgilendirileceğini kaydetti.