Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri Ekibi, toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan yeni bir projeyi hayata geçirdi. Tiyatro kulübü tarafından hazırlanan “Nasıl Süper Kahraman Olabilirim?” adlı oyun, ilkokul öğrencileriyle buluşmaya başladı.

Her yıl 27 Mart’ta kutlanan Dünya Tiyatro Günü kapsamında hayata geçirilen proje, sanatın toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücünü çocuklarla buluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında 6 farklı bölgede belirlenen 6 pilot okulda sahnelenen tiyatro oyunu, çocuklara ücretsiz olarak sunuluyor. Eğitici ve eğlenceli içeriğiyle dikkat çeken oyun; çevre temizliği, dayanışma ve yardımlaşma gibi temel değerler konusunda öğrencilerde bilinç oluşturmayı amaçlıyor.

Projenin ilk gösterimi 11 Mart 2026 tarihinde Lefke İstiklal İlkokulu’nda, ardından Özgürlük İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Gösterimler farklı okullarda devam ederken, bu kapsamda 24 Mart’ta Dikmen ve 25 Mart’ta Mehmetçik ilkokullarında sahnelenen oyun; önümüzdeki günlerde Tatlısu ve Arabahmet ilkokullarında öğrencilerle buluşmayı sürdürecek.

Tiyatronun gücünden yararlanarak çocukların hem keyifli vakit geçirmesi hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanması amaçlanırken, proje aynı zamanda geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Etkinliklerin ardından öğrencilere sağlıklı beslenme bilincini desteklemek amacıyla süt ve kuruyemiş ikramında bulunularak gün, keyifli bir şekilde tamamlandı.