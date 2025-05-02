TEKNOFEST 2025, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve milli teknoloji üretimini desteklemeyi hedefliyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak vakıf eserlerinin dijitalleştirilmesi, hem yerel hem de uluslararası düzeyde eserlerin tanıtımını kolaylaştıracaktır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İyilik Gönüllüleri ile birlikte, gençleri teknoloji ve inovasyon alanlarına teşvik ederek, onların hem kültürel mirasa sahip çıkmalarını hem de teknolojik yetkinliklerini geliştirmelerini sağlıyor. Bu çabalar, toplumun hem kültürel hem de teknolojik açıdan güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır.

Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerimiz sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı olarak devam etmektedir. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması gibi etkinlikler, vakıf projelerinin bu hedeflerle uyumlu hale getirilmesine ve toplumsal faydanın artırılmasına da katkı sağlayacaktır.

Programa katılan Evkaf İyilik Gönüllüleri, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençlerle birlikte TEKNOFEST 2025 programının KKTC’de gerçekleşmesinden büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirtti. Gençler, bu festival aracılığıyla bilimsel, teknolojik ve girişimcilik yönlerinin gelişimine katkı sağlayarak çok yönlü bireyler olarak yetişeceklerdir.

TEKNOFEST 2025, Kıbrıs Vakıflar İdaresi için sadece bir teknoloji festivali değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması, gençlerin eğitimi, uluslararası işbirlikleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması açısından stratejik bir fırsattır.