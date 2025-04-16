Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, belediye tarafından hayata geçirilen Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon Alanı da yerinde incelendi. Prof. Dr. Tümer, projenin gerçekleştirilmesinde gösterilen özverili çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Kırok’u tebrik etti. Tümer, kültürel miras açısından büyük öneme sahip olan Hz. Ömer Türbesi'ne gösterilen ilginin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kırok, “Kültürel mirasımızı yaşatmak için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.