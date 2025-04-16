6. Geleneksel Bağlıköy Eko Gün, pazar günü yapılıyor.

Geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen Eko Gün, pazar günü aynı program ve etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Etkinlikler saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. Eko Gün kapsamında doğa yürüyüşü, konserler yapılacak, geleneksel Kıbrıs ürünleri ve köylülerin el emeği ürünleri satışa sunulacak.

Bağlıköy Eko-Turizm Derneği Başkanı Taner Kerimoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Doğa ile içi içe, adeta saklı bir cennet olan köyümüzde yapacağımız bu etkinliğe halkımızı katılmaya ve Bağlıköy halkının misafirperverliği ile buluşmaya davet ediyoruz.” dedi.