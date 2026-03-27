Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerin, Güney Kıbrıs’ı alarma geçiren şap hastalığı için ortak mesaj yayınlaması bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Alithia gazetesi “Şap Hastalığı… Kıbrıs Birleşik Bir Ekosistemdedir” başlığıyla aktardığı haberinde, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin dün, Slovak Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirdiği toplantının detaylarını aktararak, partilerin tüm müdahil taraflara, doğanın ve diğer canlı varlıkların korunması için tüm mevcut ortak mekanizmaları harekete geçirmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Haberde, partilerin, adanın ortak bir ekosistemde olduğu vurgusu yaptıkları ve Avrupa Birliği tüzüklerinin adanın bütününde tam olarak uygulanması çağrısında bulundukları ifade edildi.

Haber, Politis gazetesinde “AB Tüzüklerinin Adanın Bütününde Uygulanmasını Talep Ediyorlar”, Haravgi gazetesinde de “AB Tüzüklerinin Adanın Bütününde Uygulanması Talebi” başlıklarıyla yansıtıldı.