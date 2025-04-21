Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın imza attığı ortak açıklamanın, KKTC’nin yok sayılması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak tanıma anlamına geldiği kaydedilerek bu ülkeye büyükelçi atama kararlarını şiddetle kınadıkları belirtildi.

Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan KKTC'nin yok sayılarak Kıbrıs'la ilgili siyasi faaliyetler konusunda iş birliği yapılmasını da kınayan Derneğin açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki büyükelçi değişimi de dahil olmak üzere bütün bağlantılarını ayrılıkçı eylem olarak tanımlayan ifadeleri tümüyle yok sayıyoruz.

Kardeş devletlerimizin bu yönde adımlar atması ve Zirve bildirisine bu konuya ilişkin ifadelerin girmesi, son derece ciddi ve düşündürücü bir gelişmedir. Bizler Kıbrıs Türkleri olarak tüm kardeş devletlerin hükümetlerini Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ilkesine saygı göstermeye ve acilen bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz” denildi.