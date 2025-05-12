Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu, yakın dönemdeki personel alım sürecine ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mülakat sürecinde haksızlığa uğradığı yönünde çeşitli iddialarda bulunan adayın aldığı nihai toplam puanın sıralamaya girmesini mümkün kılmadığına işaret edilen açıklamada, “İddialar, bankamızın temel ilkeleriyle çelişmekte ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız, karar süreçlerinde yalnızca kurumsal değerlerine ve objektif kriterlere bağlı kalarak hareket etmektedir” denildi.

Açıklama şöyle:

“Koopbank olarak, şeffaflık, liyakat, eşitlik ve kurumsal vizyon uyumu ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz tüm işe alım süreçlerinde; her bir aday, objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bahsi geçen münhalde de bu uygulamadan en ufak bir sapma olmamıştır.

Mülakat süreci, yönetim kurulunun 7 üyesinden oluşan bir komisyon tarafından, 9 ayrı değerlendirme kriteri çerçevesinde yapılmış ve her üyenin puanlaması üzerinden aritmetik ortalama alınarak sonuçlandırılmıştır. Bahsi geçen adayın talebi üzerine kendisine mülakat puanlamasının 9 ayrı kriteri, her bir kriterde almış olduğu puanlar ile kendisinin bir üzerinde yer alıp yerleşen adayın almış olduğu puanlar şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır.

Özellikle belirtmek isteriz ki, bankamızda işe alım süreçleri, son 6 yıldır yalnızca yazılı sınav ve mülakat performansına dayalı sıralamaya göre yürütülmektedir. Adayların toplam puanları önceden ilan edilmiş olan yüzde 60 (yazılı sınav) – yüzde 40(mülakat) ağırlıklandırma esasına göre hesaplanmıştır. Bankamız işe alım sürecinde, hem yazılı sınav hem de mülakat performansını dikkate alan şeffaf bir değerlendirme sistemi uygulamaktadır. Adayların sadece yazılı sınavdaki başarıları değil, aynı zamanda mülakattaki genel performansları da işe alım kararlarında belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda, adayların sadece bilgi düzeyi değil performansa, gelişime ve kurumsal vizyona uyum potansiyelleri de değerlendirme sürecinde dikkate alınmaktadır. Bu uygulama yalnızca bankamızda değil, ulusal ve uluslararası birçok saygın kurumda da standart bir yöntemdir. Bahsi geçen adayın başvurduğu pozisyonlarla ilgili olarak aldığı nihai toplam puan sıralamaya girmesini mümkün kılmamıştır. Bu durum tamamen belirlenen objektif kriterlere dayalı olup, başka herhangi bir etken kesinlikle söz konusu değildir.

Basında gündeme gelen iddialar, Bankamızın temel ilkeleriyle çelişmekte ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız, karar süreçlerinde yalnızca kurumsal değerlerine ve objektif kriterlere bağlı kalarak hareket etmektedir. Toplumun her kesiminin güvenini taşıyan bir kurum olarak, tüm süreçlerimizi her zaman olduğu gibi şeffaflıkla, adilane ve hakkaniyet çerçevesinde yürütmeye, kamuoyuna karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğimizi saygıyla bildiririz”