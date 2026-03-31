Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’a yeni görevinde başarı dileklerini iletmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı makamına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Mahmut Çerkez Ergören önderliğinde gerçekleşen ziyarette, yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Erhürman’ı tebrik ederek görevinde başarılarının devamını diledi. Görüşmenin son derece verimli geçtiği belirtilirken, dernek heyeti ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ta klinik genetik uygulamalarındaki eksiklikler detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca, ülkede genetik alanını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin bulunmamasına dikkat çekilerek, bu alanda bir yasanın oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. Dernek yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şuanki yapısını düşünerek hazırlanacak olası yasal düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığı makamından destek talep etti.



Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ise genetik biliminin halk sağlığı açısından taşıdığı önemin farkında olduğunu ifade ederek, ilgili konuların değerlendirilmesine açık olduğunu belirttiği öğrenildi.

Öte yandan, derneğin yeni yönetim kurulu da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Mahmut Çerkez Ergören (Başkan), Dr. İdil Aslan (Asbaşkan), Pembe Savaş, MSc (Sayman), Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Dr. Ülvan Özad, Eldem Albayrak, MSc ve İlkay Edip, MSc.

Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği yetkilileri, genetik biliminin ülkede daha güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.