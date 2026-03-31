Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu, elim bir iş kazasında hayatını kaybeden Erol Demir için açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Demir’in Kıb-Tek’in altyapı çalışmalarında kurum için değerli ve önemli bir kişi olduğu vurgulandı. Kurum, olay özel bir şirkete ait altyapı çalışması sırasında gerçekleşmiş olsa da Demir’i “görev şehidi” olarak gördüklerini belirtti.

Kurum, Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu’nun yaşanan acı üzerinden siyaset yapmasını ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasını şiddetle kınadığını açıkladı. Yönetim Kurulu, sendikanın olayı grev süreci ile ilişkilendirmesinin fırsatçılık örneği olduğunu belirterek, bu söylemleri doğru bulmadıklarını ifade etti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Erol Demir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"KIB-TEK YÖNETİM KURULU’NDAN AÇIKLAMA

Bugün elim bir iş kazasında hayatını kaybeden Erol Demir, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun altyapı çalışmalarında, kurumumuza ciddi hizmet ve katkı sağlayan, kurumumuz için değerli ve önemli bir kişiydi.

Bu olay, özel bir şirkete ait altyapı çalışması esnasında yaşanmış olsa bile bizler onu görev şehidimiz olarak görmekteyiz.

Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu’nun acı üzerinden, sorumluluktan uzak siyaset yapmasını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu söylemlerini şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu büyük kayıp üzerinden prim yapmak için böylesi bir kayıbı siyasi malzeme yaparak, bunun grev süreci ile ilişkilendirilmesi açık bir fırsatçılık örneğidir. Yaşanan olaya yönelik sendikanın bu söylemlerini doğru bulmadığımızı vurgulamak isteriz…

Erol Demir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Kıb-Yönetim Kurulu"