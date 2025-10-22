Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıslı Türklere yönelik ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çeler, Bahçeli’nin sözlerinin Kıbrıs Türk halkına karşı açık bir saygısızlık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bahçeli’nin sarf ettiği sözler, sağcısı solcusu hiçbir Kıbrıslı Türk’ün kabul edebileceği şeyler değildir. Yıllarca varoluş mücadelesi vermiş bir toplumun kendi özgür iradesi ve demokratik seçim kararlarına saygı duymamak ve Kıbrıs Türk halkına kin kusmak neresinden baksanız faşizmin ta kendisidir.”