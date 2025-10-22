Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili “Kabul edilebilir bir açıklama değil. Bahçeli bu açıklamaları yapma cesaretini nasıl gösteriyor? Anlamış değilim.” dedi.

DP Genel Sekreteri Akpınar, KKTC’nin asli varlığının bu topraklarda sürdüğünü, sürmeye de devam edeceğini belirtti; “Bu açıklamaları doğru bulmuyoruz. İlhak olma gibi bir düşüncemiz yok, asla da olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de farklı farklı partilerden kişilerin Kıbrıs’la ilgili bilinçsiz şekilde bazı açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Akpınar, “Bu ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet nezdinde Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili ilerleyen günlerde girişim yapılacaktır.” diye konuştu.