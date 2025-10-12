Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanını seçmek için 19 Ekim’de sandık başına gidecek.

KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak seçimde; altısı bağımsız, toplam sekiz aday yarışacak.

24 Ağustos’ta başlayan seçim takvimine göre, seçmen kartları en son 16 Ekim’de dağıtılacak. Seçim propagandası ise 18 Ekim’de saat 18.00’de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak adayların oy pusulasındaki sırası ise şöyle olacak:

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8.”

- 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek. Seçmenler ülke genelinde oluşturulan seçim merkezlerindeki 777 sandıkta oylarını kullanabilecek.

İlçelere göre seçmen sayıları ise şöyle:

“Lefkoşa ilçesi 70 bin 472, Gazimağusa ilçesi 54 bin 015, Girne ilçesi 46 bin 665, Güzelyurt ilçesi 15 bin 334, İskele ilçesi 21 bin 659, Lefke İlçesi 7 bin 168.”

Seçmenler, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgileri ise www.mahkemeler.net ve www.ysk.gov.ct.tr adreslerinden öğrenebilecek.

Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler https://ysk.gov.ct.tr ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” uygulamasına kimlik kartı numarasını yazarak oylarını kullanacakları sandık numarası ve yerini görebilecek. Bu arada seçmen kartı eline ulaşmayan vatandaşlar da kimlik ibraz ederek oy kullanabilecek.

- Engelli seçmenler için tedbir

Sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağı önceden tespit eden engelli seçmenler, 16 Ekim’e kadar ilgili ilçe seçim kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecek.

- Oy kullanmak için gerekli belgeler

Seçmenler, üzerlerinde fotoğraf bulunan resmi belgelerle oy kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanabilmek için görevlilere Kıbrıs Türk Federe Devleti veya KKTC kimlik kartı, polis kimliği, KKTC sürüş ehliyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya KKTC pasaportu ibraz etmesi gerekiyor.

- Anayasa’ya göre 18 yaşını dolduran kişiler seçmen hakkı kazanıyor

KKTC Anayasası’na göre, 18 yaşını dolduran kişiler seçmen olma hakkı kazanıyor.

Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı seçilmek için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak; yükseköğrenim yapmış olmak, 35 yaşını doldurmuş olmak, Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve KKTC yurttaşı olmak ve en az 5 yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olması gerekiyor.

- Pusulanın geçerli olması için “Evet” mührünün bir kez vurulması şart

Seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında adayların adlarının isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine “Evet” mührü vurularak tercih belirtilecek. Oyun geçerli sayılabilmesi için mührün sadece bir kez vurulması gerekiyor. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.

Seçmenlerin oy pusulasını kapalı oyun kullanıldığı yerde katlayarak, sandık kurulu üyelerinin önünde sandığa atması gerekiyor.

- Seçimle ilgili rakamlar

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 331 sandık görevlisi görev yapacak. Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunabiliyor.

- 11. seçim

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrasındaki 11. devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

1974 Barış Harekatı’nın ardından kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yapan Kıbrıs Türk halkı, 45 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti devlet başkanlığı; 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için seçime gitti. 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi, KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak siyasi tarihteki yerini alacak.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir; yerel seçimler ise 4 yılda bir yapılıyor.