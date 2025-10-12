Ulusal Birlik Partisi (UBP) 50. Kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane önünde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Resepsiyona Tatar ve Yılmaz’ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, partili belediye başkanlarıyla diğer partililer ve davetliler katıldı.

Ahmet Evan konseriyle başlayan etkinlikte UBP ve Ersin Tatar’la ilgili video gösterimleri de yer aldı.

-Savaşan: “Gelenekle birlikte değişimi de önemseyeceğiz…”

Gecede açılış konuşmasını yapan UBP Genel Sekreter Vekili Ahmet Savaşan, partinin sadece geçmişe bakmadığını, gelenekle birlikte değişimi de önemseyerek, dijital çağa ayak uydurarak yoluna devam edeceğini söyledi.

UBP’nin geleceğin de partisi olacağını kaydeden Savaşan, yeni bir genel merkez binasının yapımı da dahil olmak üzere, “50. Yılda 50 etkinlik” vizyonuyla, sosyal kültürel, sportif, akademik etkinlikleri hayata geçireceklerini kaydetti.

-Üstel: “KKTC artık tanınma yolunda ilerleyen bir devlet”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin devletleşme süreci, direniş, milli mücadele demek olduğunu, 50 yıldan bu yana çizgisinin; hizmet, davaya bağlılık, Atatürk, Denktaş ve TMT’nin bıraktığı mirasın koruyuculuğu ve devletin savunuculuğu olduğunu kaydetti.

Üstel, son 50 yılda ülkedeki tüm eserlerin mimarının UBP olduğunu, son 3 yıla 30 yıllık işin sığdırıldığını belirterek, dünya ne derse desin UBP’nin yolunun iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

Egemenlikten, Türkiye’nin garantisinden, güvenlikten ve devletten taviz verilmeyeceğini vurgulayan Üstel, Kıbrıs’ta federasyon defterinin kapandığını, KKTC’nin artık tanınma yolunda ilerleyen bir devlet olduğunu ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden dört kez art arda yaptığı tanınma çağrısını da anımsatan Üstel, KKTC’nin tanınması yolunda desteğini esirgemeyen TC devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, TC’deki tüm siyasi partilere ve Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev’e teşekkür etti.

Üstel ayrıca UBP’nin bugünlere gelmesinde emekleri bulunan Rauf R. Denktaş başta olmak üzere, tüm genel başkanlara, milletvekilleri, üye ve halka teşekkür etti.

-Yılmaz: “İki devletli çözüm modeli artık tek seçenek haline gelmiştir”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, 50 yılın bir siyasi parti için kayda değer olduğunu söyleyerek, strateji ve sabırla ilerlemenin başarı elde edilmesindeki öneminin altını çizdi.

KKTC’nin temellerini atan başta Rauf. R. Denktaş olmak üzere tüm devlet büyüklerini saygıyla anan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve tebriklerini getirdiğini belirtti.

Yılmaz, dünyanın ve bölgenin büyük değişim geçirdiği bugünlerde “birlik” çağrısında bulunarak iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı, devletin varlığına her ne görüşe sahip olursa olsun herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye yaklaşımının hiç değişmediğini ve değişmeyeceğini söyleyen Yılmaz, KKTC’ye hizmet götürmenin millî vazife olduğunu KKTC’nin de Türkiye’nin desteğiyle Adanın eşit ortağı olarak tanınma mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Tanınma süreçlerinin uzun soluklu ve büyük mücadelelerle gerçekleştiğini anlatan Yılmaz, bunun er ya da geç başarılacağını, Ersin Tatar’ın savunduğu iki devletli çözüm modelinin artık kendileri için de tek seçenek haline geldiğini söyledi.

-Tatar: “Şimdi devletimize sahip çıkma zamanı…”

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar da 50. Yıl dolayısıyla UBP’nin yeni bir genel merkez binası yapılacağının açıklandığını ifade ederek, bu konuda partiye başarı diledi.

Crans Montana’daki Kıbrıs görüşmeleri sonrası artık Kıbrıs’ta federasyon defterinin kapandığının anlaşıldığını ifade eden Tatar, iki devletli çözümü savunarak Cumhurbaşkanı seçildiğini ve bu görevde 5 yıldır hizmet verdiğini anlattı.

Tatar, eşitlik temeli olmadan kurulacak bir federasyonun başarılı olmasının da mümkün olamayacağının altını çizerek, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine de atıfta bulunarak bundan sonraki sürecin artık iki devletli çözüm üzerinden devam edeceğini ifade etti.

“Şimdi, geçmişimize, tarihimize, şehitlerimize, devletimize sahip çıkma zamanıdır” diyen Tatar, seçimlere yedi gün kala artık safları daha da sıklaştırarak birlik-beraberlikle zafere ulaşılacağına olan inancını da dile getirdi.

Tatar’ın konuşmasının ardından UBP’nin 50. yılı için hazırlanan pastanın kesimi yapıldı.

Semicenk konseriyle etkinlik sona erdi.