Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi (KÜKOM) sahnesinde Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun kapalı gişe oynandı.

Senaryosunu Serhat Yiğit’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği yapımda, sahneyi usta oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya paylaştı.

Gösterim sonunda, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay sahneye çıkarak oyunculara ve teknik ekibe çiçek ve plaket takdim etti.

- Program güncellemesi

Festival programında yarın sahnelenmesi planlanan Manisa Şehir Tiyatrosu’nun “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle iptal edildi.

Festivalin Gazimağusa ayağı, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da yine KÜKOM sahnesinde Oyun Atölyesi tarafından sahnelenecek olan “Acındırma Propaganda Birimi” adlı yapımla devam edecek.