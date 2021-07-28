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Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi

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Lefkoşa’nın gözde mekanı Bildiğin Meyhane, zengin soğuk ve sıcak mezeleri yanında birbirinden lezzetli kebap çeşitleriyle misafirlerine en kaliteli hizmeti veriyor

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Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Lefkoşa’nın en uğrak meyhanelerinden biri olan Bildiğin Meyhane, bayram tatili boyunca da misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Açıköğretim Fakültesi arkasında yer alan Bildiğin Meyhane, nezih ortamı ve kaliteli hizmetiyle beğeni topluyor.

Zengin soğuk ve sıcak mezeleri yanında birbirinden lezzetli kebap çeşitleriyle misafirlerine en kaliteli hizmeti vermeye çalışan Bildiğin Meyhane, pandemi kurallarına uygun masa düzeni ve hijyeniyle de konuklardan tam not alıyor.

Her kesimden vatandaşların uğrak mekanı olan Bildiğin Meyhane, muhabbetle yemek yeme keyfi isteyenlerin adresi oluyor.
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