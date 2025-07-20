Rum basını New York’taki gayriresmi görüşmenin Kıbrıs sürecini hayatta tuttuğuna, ancak taraflar arasındaki uçurumun varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek; Rum yönetiminin iddialarının aksine AB’nin pratikte süreçte yer almadığını ve sürecin sonbahara kadar “solunum cihazında kalacağı” yorumunu yaptı.

Haftalık Kathimerini “Kıbrıs Sorunu Sonbahara Kadar Solunum Cihazında” başlığıyla ön sayfasında yer verdiği ve “Yeni Bir Emre Kadar Yeniden Durgunlukta” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde iki taraf arasındaki uçurumun, Cenevre’de kararlaştırılan yeni geçiş noktaları açılması Güven Yaratıcı Önlemini uygulama anlaşması bile yapamayacak kadara büyük olduğunu kaydetti.

Gazete Eylül ayında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yapacağı üçlü görüşmeyle ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Kıbrıs sorunu kasım ayında planlanan gayriresmi formattaki yeni bir genişletilmiş görüşmeye kadar “solunum cihazında tutulacağını" yazdı.

Aynı gazete “AB Kıbrıs Sorununda Sözde Var, Pratikte Yok” başlıklı haberinde Brüksel’in Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında denge kurmasına olanak tanıyan bir siyasi yaklaşım benimseyerek ip cambazı rolü oynadığını” belirtti.

Brüksel’in “Kıbrıs sorununda arzu edilen çözüm konusunda Rum yönetimini sözlü olarak desteklerken diğer yandan Türkiye’nin Avrupa savunma ve güvenlik mimarisine resmen katılması ve TC-AB ilişkileri dosyasını güçlendirdiğini” yazan gazete bu yaklaşımın şimdilik verimli “işlediğini” ve AB’nin denge kurmayı başardığını yazdı.

Habere göre bu yaklaşım sonucunda Rum yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun ve uzlaşılmış zeminde çözüm konusunda Ursula Fon Der Leyen’den X hesabı üzerinden sözlü destek aldığı için bayram yapıyor. Leyen Türkiye’ye karşı sözünü tutup Johannes Hahn’ın New York görüşmesine katılmasında ısrar etmedi. Ancak hiçbir şekilde Kıbrıs sorununun çözümünü TC-AB ilişkisinin ilerletilmesine şart koşmadı.

Alithia “Sağırlar Diyaloğuna Uzatma” başlıklı manşet haberinde New York’taki gayriresmi genişletilmiş görüşmenin Rum tarafı açısından bir felaket olduğu Cumhurbaşkanı Tatar’ın iş birliği ve iyi komşuluk stratejik hedefine adım adım ulaştığını, Rum tarafının ise “bölünmüşlüğün normalleştirilmesi sürecini olumlu sonuç olarak karşıladığını” yazdı.

-“Fransa ve ABD’den destek mesajları”

Aynı gazete Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un X hesabından yaptığı paylaşım, ABD’nin de Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasıyla Kıbrıs sorununun çözümüne destek beyan ettiğini yazdı.

Habere göre Macron Cenevre’dekinden sonra New York’ta BM himayesinde gerçekleştirilen gayriresmi genişletilmiş görüşmenin ve Guterres’in açıkladığı yeni iş birliği inisiyatiflerinin yeniden güven tesis edilmesi yönünde olumlu bir perspektife işaret etti. Gazete Macron'un, Genel Sekreter’i Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon zeminde adil ve sürekli bir düzenleme hedefiyle müzakereleri yeniden başlatma yönünde hareket etmeye cesaretlendirdiğini de belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de Macron’a X hesabı üzerinden “Fransa’nın Güvenlik Konseyi ve AB üyesi olarak çözüm çabalarına desteğinin paha biçilmez önemde olduğu” paylaşımıyla cevap verdi.

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği de “BM ve AB tarafından başarılan yeni dinamiği selamlayarak çözüm yönündeki diplomatik çabalara destek” beyan ettiği bir yazılı açıklama yaptı. 20 Temmuz sebebiyle Rum Haber Ajansı’na gönderilen yazılı açıklamada New York’ta elde edilen sonuçlar, bundan sonra yapılacak temasların planlanması ve Ada’da güven yaratma inisiyatifleri kutlandı, “Kıbrıslıların gündelik hayatlarının iyileştirilmesi için ek ilerleme kaydedileceğini ummuyoruz” ifadesine yer verildi. ABD’nin, “Kıbrıs’ın BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun şekilde yeniden birleştirilmesi” taahhüdünün devam ettiği de belirtildi.

Fileleftheros manşet haberini “Kıbrıs Sorununu Solunum Cihazında Tutuyorlar… Kimse New York’ta Çözüm İstemedi” başlığıyla aktardı.