Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ülke genelinde faaliyet gösteren liselerde tanıtım günlerine katılmayı sürdürüyor.

Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Tanıtım Birimi’nden Zeynep Öz ile üniversitede çalışan bazı öğretim görevlilerinin katıldığı tanıtım günlerinde öğrencilere okulun yeni vizyonu, bölümleri, burs olanakları ile 16 Mayıs 2026 Cumartesi saat 11.00’da gerçekleşecek 1.Burs ve Giriş Sınavı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Yenilenen vizyoner bakış açısının ve daha da güçlenen akademik kadrosunun da anlatıldığı tanıtım etkinliklerinde öğrencilere üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi’nden görevli bir doktorun yardımı ile interaktif uygulama yaptırıldı.

Tanıtımlar hakkında bilgi veren Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Tanıtım Birimi’nden Zeynep Öz “Üniversitemizi tanıtırken öğrencilerle birebir iletişim kurmak ve onlara rehberlik etmek bu süreci benim için anlamlı kılıyor” dedi.

PAŞA: “HER ÖĞRENCİ İLE BİREBİR İLETİŞİM ÖNEMLİ”

Tanıtım günleri hakkında değerlendirme yapan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Cenk Paşa her öğrenci ile birebir iletişime geçmenin önemli olduğunun altını çizdi. Cenk Paşa sözlerini şöyle tamamladı:

“Kendimizi ifade edip tanıttığımız etkinlikleri ve tanıtım günlerini önemsiyoruz. Çünkü modern kampüs, güçlü akademik kadro, staj ve değişim programları ile öğrencilerimizi geleceklerine hazırlamak hedeflerimiz arasındadır. Geleceklerine yön vermek ve öğrencilerimizi sevdikleri mesleklere yönlendirmek istiyoruz. Tanıtım standımızı ziyaret eden öğrencilere 16 Mayıs 2026 Cumartesi saat 11.00’da gerçekleşecek Burs ve Giriş sınavı hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Şu ana kadar Değirmenlik Lisesi, İskele Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Esin Leman Lisesi, TED KKTC Koleji, Polatpaşa Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, Atatürk Meslek ile Cengiz Topel Endüstri ve Meslek Lisesi öğrenciler ile bir araya geldik. Nisan ve Mayıs aylarında da okullarda hem öğretmen hem de öğrenciler ile buluşmayı sürdürüp, yeni vizyon ile bölümlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz”