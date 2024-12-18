Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda temsil edilme hakkını elde etmelerine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yazılı taleplerine 48 gündür cevap vermemesini protesto etmek amacıyla eylem ve basın açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan federasyon üyeleri Bakan Sadık Gardiyanoğlu’na getirdikleri “iç lastiği”ni can simidi olarak kullanması için bakanlık önüne bıraktı.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Güven Bengihan bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun İyi İdare Yasası’na aykırı davranışlarını ve randevu taleplerine cevap vermemesini eleştirerek sorumluluklarını hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

KİEF’in 31 Ekim'de yani tam 48 gün önce bakandan randevu talep ettiğini, İyi İdare Yasası gereğince 1 ay içinde geri dönme yükümlülüğü olmasına rağmen, çalışma hayatının sorumlusu olan, uzlaşı masasını oluşturması gereken Çalışma Bakanı’nın cevap bile vermediğini belirten Bengihan, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'yla ilgili yapılmak istenen değişikliklerde bile sorumluluğu Maliye Bakanı’na attığını hatırlattı.

Bengihan, “Kendi alanındaki sorumluluklarına bile sahip çıkmayıp tek kelime etmeyen Bakandan sendikaların yazışmalarına cevap vermesini beklemek, ölüden göz yaşı beklemeye benzer” dedi.

Taleplerinin, en çok iştirakçisi olan KİEF’in İhtiyat Sandığı’nın Yönetim Kurulu’nda temsiliyet verilmesi olduğunu yineleyen Bengihan, konuyla ilgili raporların hazırlanarak iletildiğini, Bakanın da “ben onlara gereken cevabı, bilgilendirmeyi yapacağım” dediğini ancak 48 gün geçmesine rağmen konuyla ilgili hiç adım atılmadığını belirtti.

“Özel sektörde patronluk yapan birinin işçileri koruma yönünde yasaları uygulamasını beklemektir garip olan” diye konuşan Bengihan, yarın da Çalışma Dairesi Engeliler Birimi'nde KTAMS olarak 10.00-12.00 arasında grev yapacaklarını duyurduklarını, Bakanın da aylar sonra bugün Çalışma Dairesi’ni ziyaret ettiğini söyledi.

“Hem kundakçı, hem itfaiyeci” diyen Bengihan, Başbakan Üstel'e hitaben “Ünal Bey bu bakanlar senin aleyhine mi çalışıyorlar” diyerek “Artık Çalışma Bakanı Sandıkoğlu’nun eylem yapalım hükümet zarar görsün diye isteyerek sorun yarattığını düşünüyorum” dedi.

Bugün çelenk yerine can simidi olarak kullanması için “iç lastiği” getirmeyi uygun bulduklarını çünkü Gardiyanoğlu’nu bu şekilde devam ederse can simidinin bile koruyamayacağı durumlarda kalacağını ileri süren Bengihan, Gardiyanoğlu için “Hem kundakçı hem itfaiyeci” dedi.