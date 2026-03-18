Orta Doğu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşla ateş çemberinden geçerken, Türkiye’den stratejik hamleler geliyor.

TC Milli Savunma Bakanlığı, KKTC’nin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için 6 adet F-16 savaş uçağını ve hava savunma sistemlerini adaya konuşlandırmasının ardından TC Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise kritik birlikleri denetleyerek Mehmetçik ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mehmetçiklerle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman’ı makamında ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.