Fileleftheros gazetesi DİSİ partisi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, geçmişte DİSİ milletvekili olan Keti Klerides’in cenaze töreninin yarın saat 10’da “Agios Konstantinos ve Eleni” kilisesinde yapılacağını yazdı.

Cenaze konuşmasını DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun yapacağını yazan gazete, cenazeye çelenk gönderilmesi yerine Keti Klerides anısına “Arodafnusa” isimli palyatif bakım merkezine bağışta bulunulması çağrısı yapıldığını kaydetti.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Keti Klerides’in ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirttiği ve tüm siyasi partilerin de Klerides’in hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalar yaptıkları da ifade edildi.