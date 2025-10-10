Girne'de dün sabah saatlerinden itibaren 20 metrelik bir ağacın tepesinde mahsur kalan yavru kedi için Girne Belediyesi zabıta ekipleri seferber oldu.

Girne sakinlerinden Semra Eda Otçuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinden beri 20 metrelik ağaç tepesinde mahsur kalan yavru kedi için seferber olan Girne Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Semra Topçuoğlu, aramasının 7 dakika sonrasında olay yerine gelen zabıta ekibine duyduğu minnettarlığı ifade ederek, “Sizin gibi insanlarla aynı şehri paylaştığımı bilmek güvende hissettirdi. İyi ki varsınız” dedi.