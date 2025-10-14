Ocak ayından bu yana ülkede kaçak yaşam süren Musa Sönmez, Dikmen’de kaldığı evden önceki gece Boğaz Polis Karakolu’nu arayarak kendini ihbar etti.

Kaldığı adresi polislere tarif eden Sönmez, iş yerinin kendisini kaçağa düşürdüğünü iddia etti.

Zanlı tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

“BİR GÜN BİLE BEKLEMEK İSTEMİYORUM”

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlı Musa Sönmez’in ‘İkamet izinsiz’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Sönmez’in önceki gece saat 23.00 sıralarında Boğaz Polis Karakolu’nu arayarak kaçağa düştüğünü gelip birilerinin onu almasını istediğini söyledi. Verilen adrese giderek zanlıdan soruşturma yaptıklarını kaydeden polis, zanlı Sönmez’in 23 Ocak 2025 tarihinden bu yana kaçak yaşadığını tespit ettiklerini belirterek soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyledi. Polis zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Söz hakkı tanınan zanlı Sönmez’in savunması oldukça dikkati çekti.

Kaçağa iş yerinin yüzünden düştüğünü iddia eden zanlı, “Bu yaşıma kadar bir gün bile polis nezaretinde kalmadım, çocuğum eşim de burada ama ben bir gün bile bu ülkede kalmak istemiyorum beni hemen gönderin” ifadeleri ile kendini savundu.

Mahkeme soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.