Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Dawut Hanssan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gittiğini söyledi. Polis, zanlının 12 Ekim 2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak isterken, yasal çıkışının olmadığı tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspatı vücut yapmasına emir verdi.