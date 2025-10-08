KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Murtga Elfateh Hassan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Ekim 2025 tarihinde saat 14:15 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine giriş çıkış dökümü almak için gelen Lefkoşa'da sakin zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren ülkede 311 gün ikamet izinsiz yaşadığının tespit edildiğini ve tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.