Gazimağusa’da bir şirkette satış sorumlusu olarak çalışan 51 yaşındaki isminin baş harfleri G.A., müşterilerden tahsil ettiği bin 883 ABD Dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak tasarrufuna geçirdi.

G.A., satışla ilgili düzenlenen faturayı siteden iptal edip, 18 Eylül 2025 tarihinde sahte bir fatura düzenleyerek şirket muhasebesine sundu. Yapılan incelemelerde olayın tespit edilmesi üzerine G.A. tutuklandı ve dün Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç, zanlının 45 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve 2 kefilin 700 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.