Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den Romanya'ya doğru seyahat eden yabancı plakalı bir araç, Malko Tarnovo sınır kapısında durduruldu. Son Haber EU'da yer alan habere göre, araçta bulunan iki Türk vatandaşı, Romanya'da ikamet ettiklerini ve beyan edecek herhangi bir şeylerinin olmadığını belirtti fakat gümrük memurlarının gerçekleştirdiği ayrıntılı aramada, yolculardan birinin beline gizlenmiş elastik bir kemerin içinde sarılı altın takılar bulundu.

Yapılan inceleme sonucunda, küpe, yüzük, zincir, bileklik ve kolyeden oluşan altınların toplamda bin 841 gram ağırlığında olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu altın takıların yaklaşık piyasa değerinin 147 bin euro civarında olduğunu açıkladı. Olayla ilgili olarak Burgas Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2025 yılının başından itibaren Malko Tarnovo sınır kapısında gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan yolcuların üzerinde toplamda 2 kilo 572 gram altın ve 1 kilo 125 gram gümüş takı ele geçirildi. Yaklaşık 200 bin euro değerindeki kaçak takılar, yolcuların iç çamaşırları, kıyafet cepleri, kolları ve kişisel eşyaları arasında gizlenmiş olarak bulundu.