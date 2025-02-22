TikTok'ta "atomic.cleans" kullanıcı adıyla yayınlar yapan genç kadın, sektöründeki başarısıyla dikkat çekiyor. Kısa sürede kendi şirketini kuran kadın, haftalık 2.500 sterlin (haftada 115 bin; ayda yaklaşık 450 bin TL) kazandığını belirterek, mesleğini küçümseyenleri ise 'ti'ye aldı.

Sosyal medyada yaptığı işi küçümseyenlere karşılık veren kadın, "Temizlik sektörü hakkında çok fazla yanlış anlaşılma var. Sadece yüzey silmekten ibaret sanıyorlar ama bu, bir işletme yönetmekle eşdeğer" dedi.

İlk başlarda haftada sadece 50 sterlin (yaklaşık 2.300 TL) kazandığını söyleyen kadın, zaman içinde işini büyüttüğünü ve gelirini katladığını belirtti: "İlk aylarda haftada 50 sterlin kazanıyordum. 12 ay içinde bunu 2.500 sterline çıkardım ve işimi daha da büyütmek için hiç bitmeyen fikirlerim var."

Tek başına işletme sahibi olmanın zorluklarına da değinen genç kadın; muhasebe, reklam, yasal süreçler ve müşteri ilişkileri gibi tüm işleri tek başına yürüttüğünü belirtti. Temizlik sektörünün hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapan kadın, başarısının sıkı çalışmasının bir sonucu olduğunu dile getirdi.