Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, yaptığı açıklamada, Vakfın faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürdüğünü, kanser sürecinde çocuk ve ailelerine tedavi, kira, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık gibi hizmetler verdiğini belirtti.

Gürel, “Bu bağlamda fitre, söz konusu hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek adına hayati bir önem taşımaktadır. Bayramlar paylaşma ve sevgiyle anlam bulma zamanlarıdır. Ekonomik şartların her evi zorladığı bu dönemde, fitre ve zekât bağışlarınızla kanser yolculuğundaki çocuklar ve ailelerine umut olabilirsiniz” dedi.

Gürel, fitre miktarının kişi başı en az 300 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

-Vakfa fitre aktarma yöntemleri

Fitre ödemeleri, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinde yer alan online bağış seçeneği kullanılarak, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek, Asbank 3000010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 600016753, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00 banka hesap numaraları kullanılarak yapılabiliyor.

Vakıf irtibat hattı: +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700. Adres: Mehmet Ertuğruloğlu Sokak, Park Apt. Dai. 1 Kumsal / Lefkoşa olarak belirtildi.