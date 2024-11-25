Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (Kema), “Yeşilköy’de bir orman arazisine Erenköy- Karpaz Belediyesi tarafından dozerlerle müdahale edildiğini” savunarak, “kanunsuz” ve “izinsiz” olarak yapılan müdahalenin durdurulması için Orman Dairesi’ni, bağlı olduğu Bakanlığı ve Başbakanlığı göreve davet etti.

Kema Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Orman fakiri olan Kuzey Kıbrıs’ta var olan orman arazileri hükümet eliyle yok edilmeye devam ediyor. Yeşilköy’de yeni bir orman katliamı daha yaşanıyor. Yeşilköy’de tapu kayıtlarında ‘Kayden Orman’ olarak geçen bir orman arazisine Erenköy Karpaz Belediyesi tarafından dozerlerle orman örtüsünü kaldırmak suretiyle katliam yapılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

-“Mezarlık yapmak amacıyla bu orman katliamını yapmaktadır”

İlseven, “KEMA Vakfı olarak elde ettiğimiz bilgilere göre mezarlık yapmak amacıyla bu orman katliamını yapmaktadır.” dedi.

Vakıf olarak elde ettikleri diğer bir bilgiye göre köyde mezarlık yapımına elverişli bir başka boş arazi bulunduğunu belirten İlseven, söz konusu köyde sömürge döneminde ormandan çıkarılan ve köy halkının kullanımına verilen alternatif arazinin bu amaç için kullanılabileceğini söyledi.

“Erenköy Karpaz Belediyesi, ormana yönelik bu müdahaleyi yapmak için hiçbir kurum veya kuruluştan yazılı veya sözlü izin almamıştır.” diyen İlseven, “Tamamen kanunsuz ve izinsiz olarak yapılmakta olan bu katliamın durdurulması hususunda Orman Dairesi’ni, bağlı olduğu Bakanlığı ve Başbakanlığı göreve davet ediyoruz.” dedi.