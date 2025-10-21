Tufan Erhürman'ın ezici bir farkla Cumhurbaşkanı seçilmesi, dünya basınında büyük yankı yarattı.

Uluslararası medya kuruluşları, Kıbrıs'ın kuzeyinde olası bir politika değişikliğine dikkat çekerek, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için müzakerelerin yeniden başlaması fırsatını değerlendirdi.

Türk medya kuruluşları ise muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip geldiğini bildirdi.

The Guardian, sonucu "AB yanlısı Kıbrıslı Türk adayın ezici zaferi barış umutlarını artırdı" şeklinde nitelendirdi.

Financial Times ise "Yeniden birleşme yanlısı aday Kuzey Kıbrıs seçimlerini kazandı" başlığını kullandı.

Politico Europe, "Kıbrıslı Türkler kritik politika değişikliğiyle ılımlı bir lider seçti" başlıklı haberinde, Erhürman'ın ezici zaferini "bölünmüş adanın yeniden birleşmesi için müzakerelerin yeniden başlaması umutlarını canlandırabilecek eşi benzeri görülmemiş bir zafer" olarak nitelendirdi.

Associated Press ise "Kıbrıslı Türkler yeni bir lider seçerek Kıbrıs'taki etnik ayrışmayı iyileştirmek için müzakerelerin yeniden başlaması umutlarını yeniden canlandırdı" haberini verdi.

Times of Israel, "Kıbrıslı Türk ılımlı, büyük bir politika değişikliğiyle seçimi kazandı" dedi.

Euractiv ise "Kıbrıs Türk seçmenleri Erdoğan destekli eski lideri reddetti" başlığıyla Avrupa'nın görüşünü yansıttı.