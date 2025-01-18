Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son bir haftada yaşanan trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, kazaların sebeplerine dikkat çekti.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

TRAFİK KAZALARI…

Son bir haftada trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 ye ulaştı…

Tamam, yollarımızın bir kısmı karanlık…

Tamam, yollarımızın bir kısmı oldukça kötü…

Tamam, yollarımızı güvenli hale getirebilmek için bütçemiz yetersiz…

Tamam, her ay 2500 civarında yeni araç trafiğe çıkıyor. Ama yollarımızın kapasitesi aynı…

Bunları daha da artırabilir ve ben dahil bu ülkeyi yönetenleri yerden yere vurup istifaya davet edebiliriz…

Ama Allah için, şu son 7 can kaybına neden olan kazaların sebebini de lütfen göz ardı etmeyin.”

Erhan Arıklı, açıklamasının sonunda, ölümlü kazalarının ana nedeninin sürücüler olduğunu belirten Polis Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamayı yayınladı.