Polis Genel Müdürlüğü (PGM) yılın ilk 17 gününde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının beşinin aşırı hız, birinin dikkatsizlik, birinin de sürücünün alkollü olması nedeniyle meydana geldiğine işaret ederken, sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yılın ilk günlerinden itibaren ölümle sonuçlanan 6 trafik kazası yaşandığı, bu kazalarda 4 araç sürücüsü ve 3 yolcunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kazaların ana nedeninin sürücü hatalarına dayandığı vurgulanan, aşırı hızın ve trafik kurallarına uymamanın ciddi sonuçlara yol açtığı kaydedilen açıklama şöyle:

“Yeni umutlarla girdiğimiz 2025 yılının ilk ayı içerisinde, trafik kazaları açısından maalesef kötü bir tablo ile karşı karşıyayız. Yılın ilk ayının 17’inci gününe geldiğimizde, ülke genelinde meydana gelen ölümle neticelenen 6 trafik kazasında, 4’ü araç sürücüsü ve 3’ü de yolcu olmak üzere toplam 7 kişi maalesef hayatını kaybetmiştir. Kazaların oluş sebepleri incelendiğinde; 5 kazanın aşırı sürat, diğer bir kazanın ise dikkatsizlik sonucu meydana geldiği, ayrıca 1 araç sürücüsünün de kaza anında alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir. Kazaların oluş sebeplerine bakıldığında; büyük oranda aşırı süratli araç kullanma sonucu sürücü hatası kaynaklı olduğu, ayrıca sürücülerin trafik kurallarına uymadığı, dikkatsiz ve öngörüsüz şekilde araç kullandıkları açıkça görülmektedir. Trafikte tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya davet eder, herkese kazasız ve güvenli sürüşler dileriz”