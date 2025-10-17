Haspolat’ta, önceki akşam meydana gelen trafik kazası yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ait araç park yeri içerisinde, 25 yaşındaki Emmanuel Julıus Masalu, yönetimindeki MU 376 plakalı araçla Haspolat-Taşkent yolunda üniversitenin araç park yerine doğru dönüş yapacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım ile park halindeki MN 416 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

MU 376 plakalı araç sürücüsü, “sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın” araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 17:35 raddelerinde Haspolat’ta bulunan bir üniversitenin otoparkı içerisinde yönetimindeki MU 376 plakalı dönüş yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kontrolsüz bir şekilde otopark içerisinde bulunan kaldırıma, akabinde otopark içerisinde bulunan MN 416 plakalı araca çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu MU 376 plakalı araçta tahmini 25 bin TL, MN 416 plakalı araçta ise 150 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının geçerli bir ehliyetinin olmadığını, sigorta kapsamaksızın ve mal sahibinden izinsiz araç kullandığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.