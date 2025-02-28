Lefkoşa’da alkollü sürücü kaza neden oldu.
Kaza önceki gece saat 23.30 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi'nde meydana geldi.
28 yaşındaki İbrahim Sular, 51 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VP 467 plakalı salon araçla seyrettiği sırada Rapa Ltd. önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü İbrahim Sular aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.