Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos, dün yaptığı açıklamada, Lefkoşa’nın kuzeydoğusundaki Kaymaklı banliyösünde bulunan Ayios Hilarionos bölgesinde bir geçiş kapısı açılmasına destek verdiğini belirtti.

Prountzos, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Rum müzakereci Menelaos Menelaou ile bir yıl süren görüşmelerin ardından, araçlı geçişe imkân tanıyacak bir kapının açılmasına yönelik öneri taslağının hazırlandığını söyledi.

“Engeller ve zorluklara” dikkat çeken Prountzos, kuzey Lefkoşa’nın doğu banliyösü Mia Milia’da (Haspolat) uzun süredir gündemde olan kapının açılmasının teknik olarak daha kolay bir girişim olabileceğini ancak mevcut şartlarda Kaymaklı seçeneğinin en uygulanabilir alternatif olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Bununla birlikte, olası Kaymaklı kapısının belediyenin uzun vadede Haspolat’ın yanı sıra Athienou–Pyroi–Eylence hattında da geçiş noktaları açma planlarını ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Alternatif çıkışların oluşturulmasının da seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Prountzos, Lefkoşa’daki tek merkezi araçlı geçiş noktası olan Ay Demet’te yaşanan yoğun trafik sorununa dikkat çekti.

Burada yedi kontrol noktasından yalnızca üçünün faal olduğunu söyledi.

Ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine olası katılımının, araç bazlı daha sıkı kontroller gerektireceği için mevcut sorunları daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

Mevcut koşulların bölge sakinleri üzerinde ciddi baskı yarattığını belirten Prountzos, Kaymaklı’da bir kapı açılmasının bu baskıyı hafifletebileceğini ifade etti.

HARMANCI’DAN DESTEK

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos’un Kaymaklı’da yeni bir araçlı geçiş noktası açılması yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Harmancı, “Uzun zamandır, Lefkoşa belediye başkanları olarak birçok konuda ortak fikirler geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün, (dün) sevgili dostum Prountzos’un Kaymaklı’daki geçiş noktası konusundaki açıklaması, uzun süredir tartıştığımız alternatif bir geçiş noktası açısından önemli bir adım” dedi.

Başkan Harmancı, ayrıca ara bölgede Güneş enerjisi santralleri konusunda kalıcı bir çözüm bulunana kadar, yeni çözümler geliştirmeye ve her iki topluma da fayda sağlayacak ortak formüller üretmeye devam edeceklerini belirtti. “Bu konularda ortak eylem geliştirme noktasından hiç tereddüt etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.