“Philenews” haber sitesine göre, Güney Lefkoşa’da düzenlenen "Battlefield Redefined (Savaş Alanı Yeniden Tanımlandı)" Konferansı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Hristodulidis, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un Kaymaklı’da geçiş kapısı açılması önerisinin sorulması üzerine, bu konuda bilgilendirildiğini ve meselenin, sadece Kıbrıslı Türklere hizmet edecek bir geçiş kapısı açmak olmadığını söyledi.

Hristodulidis, Kaymaklı ve Haspolat’ta geçiş kapısı açılmasına hazır olduklarını, ancak aynı zamanda Athienu (Kiracıköy), Aglantzia (Eylence) veya “Kokkina”daki (Erenköy) geçiş noktalarının da Rumların yararlanabilmesi için açılması gerektiğini vurguladı.

Esas meselenin tüm Kıbrıs halkının günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunun altını çizen Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de yer aldığı genişletilmiş konferansta, üzerinde anlaşmaya varılan dört geçiş kapısının açılması için hazır olduklarını ve tüm Kıbrıs halkı için karşılıklı bir memnuniyet olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, Metehan geçiş kapısında birçok önlem aldıklarını ifade ederek, burada üçüncü bir şeridin açıldığını ve bu şeridin çok daha önce açılabileceğini dile getirdi.

Güney Kıbrıs’taki geçiş kapısı bölgesinde inşaat çalışmalarının tamamlandığını anımsatan Hristodulidis, ara bölgedeki inşaat çalışmalarını yapmayı teklif ettiklerini, ancak bunun kabul edilmediğini ve Birleşmiş Milletlerin (BM) projeyi devralması nedeniyle gecikme yaşandığını söyledi.

Hristodulidis, Metehan geçiş kapısına personel takviyesi yapıldığını ve böylelikle yaşanan zorlukların üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

Geçiş kapıları konusunda belediye makamları tarafından öneriler yapılabileceğini belirten Hristodulidis, Lefkoşa (Rum), Kiracıköy ve “Poli Hrisofu” Belediye Başkanları ile Aşağı Pirgo Muhtarı tarafından önerilerde bulunulduğunu; Rum Hükümeti’nin de yapılan tüm önerileri değerlendirdiğini söyledi.