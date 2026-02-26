Güney Kıbrıs’ta bu yılın ocak ayı Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi’nde, geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 1,2 oranında artış meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinde yayımlanan haberde, Rum İstatistik Dairesi verilerine yer verilerek, yıllık bazda en fazla artışın yüzde 5,8 ile eğlence, spor ve kültür alanında, yüzde 4,8 ile restoran ve konaklama hizmetleri alanında ve yüzde 3,4 ile eğitim hizmetleri alanında gözlemlendiği belirtildi.

En fazla düşüş de yüzde 6,2 ile giyim alanında kaydedildi.

Haberde, aylık bazda ise (aralık ayına kıyasla) en fazla artışın yüzde 3,7 ile yiyecek ve alkolsüz içeceklerde, en fazla düşüşün de yüzde 12,1 ile giyim alanında gözlemlendiği ifade edildi.